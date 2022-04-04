شاهد .. مفاجأة صادمة.. منة عرفة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من الفنان علي ربيع و بجرآءة صادمة.. لن تصدق ماذا قالت ؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة.. منة عرفة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من الفنان علي ربيع و بجرآءة صادمة.. لن تصدق ماذا قالت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة منة عرفة حقيقة تقدم الفنان علي ربيع نحم مسرح مصر لخطبتها، مشيرةً إلى أنه كان يمازحها، ولم يقصد شيء بهذا الأمر، مؤكدة أن هناك علاقة صداقة بينهما، ومعربة عن حبها الكبير وتقديرها له.

وتحدثت من عرفة عن علاقتها بـ علي ربيع، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار، قائلة: قال لأمي عايز أتقدم لبنتك.

وتابعت منة عرفة: علي جميل وبيحب يضحك ويهزر، ودمه خفيف جدًا، وإحنا كنا في سحور عند المنتج صادق الصباح، وهو كان موجود، وكان بيهزر معايا.

وأضافت منة عرفة: سبب نشر هذا الخبر، هو صحفي كان معزوم معانا، ولما سمع علي نشر كلامه، لكن هو كان بيهزر بس وإحنا أصدقاء.

وفي سياق آخر، ردت منة عرفة على انتقاد إلهام شاهين لها، بعد رفضها تقديم بعض المشاهد، في أحد أعمالها الفنية.

ووجهت منة عرفة رسالة لـ إلهام شاهين قائلة: احتفظي برأيك لنفسك، مش لازم كلنا نتباس ونتحضن، كل واحد حر في حياته.

وتصدرت منة عرفة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفضها أن يقيس لها الفنان محمد نجاتي النبض في أحد المشاهد، وأشارت الفنانة إلى أنها ترفض التلامس، وتقديم بعض المشاهد الجريئة في أعمالها الفنية.