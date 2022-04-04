شاهد .. سألوا الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ عن سبب طلاقها وخراب بيتها !! فأجابت بدون خجل وبكل جُرأة وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ عن سبب طلاقها وخراب بيتها !! فأجابت بدون خجل وبكل جُرأة وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تفاجأنا عبر البحث في سيرة حياة الفنانة السورية الكبيرة بعدد من الوسائل المهتمة بالشأن الفني تورد هذا الخبر معللة بذلك سبب طلاق الفنانة من زوجها السابق طارق العريان.

وتقول الوسائل: إن "المطربة السورية أصالة نصري ،كانت اعلنت في مستهل عام ٢٠٢٠، نبأ انفصالها الأساسي والرسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، معلنة أنه سيبقى والد أولادها، وطلبت من الكل عدم اقحام أنفسهم في حياتها الشخصية".

وتضيف: "ثم بعدها بأشهر فجرت مفاجأة من المعيار الثقيل بعد سؤالها عن سبب طلاقها وخراب بيتها، وشددت أن طليقها المخرج طارق العريان خانها مع الممثلة السورية الأرمنية نيكول سعفان، وأفشت صورتهما جميعاً وقالت إنها شعرت بحرقة قلب مع انتشار صورته مع الانسانة التي خانها لأجلها".

وأضافت: "طارق العريان تجاهل زواج أصالة نصري حتى تلك اللحظة، ولم يعلق بحرف على قولها، مثلما فعلت عشيقته نيكول سعفان المسألة ذاته والتزمت السكون".

والحقيقة أننا لم نتمكن من الوصول لتصريحات الفنانة السورية المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.