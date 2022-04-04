شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر النجمة ياسمين صبري في برنامج (رامز موڤي ستار) .. الرقم خيالي وفاق كل التوقعات والمعقول !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر النجمة ياسمين صبري في برنامج (رامز موڤي ستار) .. الرقم خيالي وفاق كل التوقعات والمعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الثانية من برنامجه رامز موفي ستار على قناة إم بي سي مصر.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

في بداية الحلقة الثانية من برنامج"رامز موفي ستار" تغزل رامز جلال في جمال وأناقة النجمة ياسمين صبري، كما سخر منها عندما التقت النجم العالمي فان دام، حيث رحبت ياسمين صبري به، وقامت من على الكرسي الذي كانت تجلس عليه فور رؤيتها لفان دام وذهبت لترحب به، وعلق رامز جلال قائلا: "أنتي ليه يا ياسمين حاطه إيدك وراء ظهرك إيه شغل السفرجية ده".

وبعد سقوط ياسمين في فخ رامز واكتشافها المقلب صرخت قائلة "أقسم بالله مش عارفه ااقول اية.. كمان عامل شعرك أخضر".

وكشفت مصادر ان الفنان ياسمين صبري تقاضت 35 ألف دولار حسب مصادر إعلامية.