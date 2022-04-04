شاهد .. هـــام .. خبر سار لكل للأردنيين .. هذا ما حدث وأفرح جميع المواطنيين !! (تفاصيل هامة)

انت الان تتابع خبر هـــام .. خبر سار لكل للأردنيين .. هذا ما حدث وأفرح جميع المواطنيين !! (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الأردن إلى 99.1%، في مؤشر واضح على عبور المملكة لمرحلة كورونا التي أثقلت كاهل الأردنيين.

وبحسب أرقام الوزارة، بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 1,678,941 حالة، في ظل مجموع إصابات إجمالي وصل إلى 1,694,216 إصابة، كما ارتفع تراكمي الوفيات إلى 14,048 حالة وفاة.

وأشار موجز كورونا الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 1,227 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 124 حالة.