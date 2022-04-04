شاهد .. مفاجأة غير متوقعة.. اتفرج نجوى كرم تزور خطيبها إلى مقر عمله.. لن تصدق ردة فعله الذي صدمت الكل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة.. اتفرج نجوى كرم تزور خطيبها إلى مقر عمله.. لن تصدق ردة فعله الذي صدمت الكل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أحد متابعيها الذي كان قد أبدى إعجابه الشديد بها، بزيارة في مكان عمله، وهو ما استقبله المتابعون بالثناء والتعبير لها عن مدى تقديرها لجمهورها، في حين اعتبره أخرون انه خطيبها.

وشاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها لقطات من رحلتها لزيارة المعجب «ميشيل»، داخل مكان عمله، منذ أن تحركت بسيارتها ولحظات توجهها إليه للقائه.

وقالت نجوى كرم إن ميشيل لم يتوقع المفاجأة، قائلة: «مشيل أنت نفسك مش منتظر أني آجي لك اليوم مش لأنه شيء صعب لكن لأنه حطناك ببالنا وراح نعمل لك كبسة اليوم».

وبالفعل انتاب الشاب ميشيل حالة من الصدمة الممزوجة بالفرحة الهيستيرية بعد رؤية نجوى كرم تقف أمامه غير مصدق تواجدها، ووسط تصفيق الجمهور.



وبدت نجوى كرم في وقت لاحق من المقطع أثناء دخولها لإحدى الصيدليات في لبنان، ووجهت حديثها بشكل مباشر إلى ميشيل قائلة: «بونجور مسيو، فيني آخد بنادول أزرق»، ليرد عليها الشاب بحالة من الفرح والصدمة قائلًا: «نجوى!!».

وبعدما تمالك نفسه، خرج الشاب من مكان عمله، ليحتضن نجوى كرم، متسائلًا مرة آخرى: «نجوى»، الأمر الذي أثار ضحك جميع المتواجدين بالمكان، لعدم استيعابه للمفاجأة.

وقال ميشيل لنجوى كرم: «بحبك كتير» لترد عليه: «كرمال هيك جيت أشوفك»، فيما وثق أحد الحضور اللقطات قائلة: «يا ريت كل الناس بتعرف تحب زي ما أنت بتحب».