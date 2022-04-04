شاهد .. زوجة الفنان أحمد عبد العزيز التي أخفاها عن الجميع 30 عامًا تظهر وتنافس ياسمين صبري بجمالها الشديد .. إعلامية وكاتبة صحفية كبيرة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان أحمد عبد العزيز التي أخفاها عن الجميع 30 عامًا تظهر وتنافس ياسمين صبري بجمالها الشديد .. إعلامية وكاتبة صحفية كبيرة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

لطالما أخفى الفنان أحمد عبد العزيز، زوجته عن الأضواء، حيث أنه واحدًا من الفنانين الذي يفضلون فصل الحياة الخاصة عن عالم الفن.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لزوجة الفنان احمد عبد العزيز، بعد أن أخفاها عن الجميع لمدة 30 عاما.

وزوجة أحمد عبد العزيز هي الإعلامية والكاتبة الصحفية الكبيرة دينا شرف الدين، حيث ظهرت في الصور برفقته .

وفي وقت سابق، كان الفنان الكبير أحمد عبد العزيز قد تحدث عن علاقته بزوجها وتأثير عمله على علاقتهما ببعضهما البعض هذه الأعمال، حيث تطرق إلى انشغاله طوال فترة شهر رمضان في التصوير وابتعاده عن أسرته.

جدير بالذكر، آخر أخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز مسلسل “الحلم”، من تأليف: محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.