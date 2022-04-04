شاهد .. الفرعون محمد صلاح يهين محمد أبو تريكة ويوجه له ضربة موجعة لن ينساها .. والأخير يدخل بحالة صدمة مما حدث !!

انت الان تتابع خبر الفرعون محمد صلاح يهين محمد أبو تريكة ويوجه له ضربة موجعة لن ينساها .. والأخير يدخل بحالة صدمة مما حدث !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

النجم العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري ، جذب في وقت سابق، جميع الأنظار غليه خلال لقائه مع الفناة الكبيرة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

وحرص جميع متابعي ومحبي الفرعون المصري محمد صلاح في جميع أنحاء العالم على متابعة هذا الحوار المرتقب، والذي تحدث فيه الملك المصري عن جميع جوانب حياته الشخصية والعملية وعن مشواره الاحترافي في القارة العجوز.

ولكن دائما ما يتصيد رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الأخطاء التي يقع فيها النجوم خلال اللقاءات التيلفزيونية التي يقومون بها.

وأكد رواد السوشيال ميديا ان محمد صلاح ارتكب خطأ كبيرا للغاية وقام بتوجيه إهانة كبيرة وضربة موجعة للماجيكو محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، حيث لم يتحدث محمد صلاح نهائيا في حواره مع الفناة إسعاد يونس عن النجم الكبير محمد أبو تريكة، وهذا ما جعل الكثير يغضبون من الفرعون المصري وينتقدونه بطريقة كبيرة للغاية.

حيث أكد محمد صلاح أنه إذا خير لمن سيعلق صورة في غرفتة فسيختار عبد الله السعيد، ومن سيأتمن على ابنتيه مكة وكيان فسيختار تريزيجيه، ومن اللآعب الذي سيلجأ إليه عن وجود خلاف مع زوجته فاختار أحمد حجازي، وعن اللآعب الذي سيلجأ إليه عند وقوعة في مشكلة فاختار محمد النني صديق طفولته، ولم يذكر صلاح محمد أبو تريكة نهائيا.