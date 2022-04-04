شاهد .. مفأجاة غير متوقعة لكل الأردنيين .. الإعلان منخفض جوي جديد قادم في هذا الموعد.. (تفاصيل هامة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

قال موقع طقس العرب إن الخرائط الجوية المُستلمة لدى مركز طقس العرب تشير الى حدوث ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون اعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعِدة درجات مئوية يوم الثلاثاء نتيجة اقتراب مُنخفض جوي خماسيني من المنطقة، ويكون الطقس حاراً نسبياً في كافة مناطق المملكة، وحاراً الى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.



تزامناً مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية أحياناً، وهبوب رياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات فوق العديد من المناطق وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار في الأجزاء الشرقية.





يُتوقع بمشيئة الله ان تتأثر المملكة إعتباراً من يوم الأربعاء بمُنخفض جوي خماسيني يسلك مسار عبر البحر الأبيض المتوسط ويتمركز فوق شمال سوريا لذا يحدث ارتفاع اضافي على درجات الحرارة "المُقاسة" يوم الأربعاء لتستمر اعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً في مُختلف المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.



لكن نتيجة تعمق المُنخفض الجوي الحراري السطحي فوق شمال الاراضي السورية تهُب رياح جنوبية غربية إلى غربية تكون مُعتدلة إلى نشطة السرعة تدريجيًا مع ساعات الظهيرة والعصر، ومصحوبة بهبات قوية تتجاوز حاجز ال70كم/ساعة في المناطق الشرقية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغُبار ورُبما تشكل للموجات الغُبارية في المناطق الشرقية والتي تشمل طرق نافذه مثل طريق بغداد الدولي ومعبر حدود طريبيل.