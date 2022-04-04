شاهد .. النجمة هيفاء وهبي تصعق كل متابعيها بوضعية خادشة في نهار رمضان.. والجمهور مصدوم !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)
أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على محبيها بـ نيو لوك جديد أثار إعجاب الكثيرين، فيما انتقده غيرهم.
وظهرت وهبي بوضعية وضفها بعض المعلقين بأنها "مخلة"، إذ تعمدت إبراز مؤخرتها بشكل واضح، وارتدت الفنانة بلوز أخضر، كما اختارت تسريحة شعر كلاسيكية، فيما لفتت مجوهراتها النظر بشكل كبير.
وعلقت هيفاء وهبي على الصورة قائلة: "مرحبا أيها السيدات والسادة.. عندما تفكرون بأشياء جميلة، إياكم أن تنسوا ذكر أنفسكم!".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير، حيث انقسموا بين من تغنى بجمال هيفاء وهبي، وبين من كال لها أفظع الشتائم.
وعلق أسامة عمرو من مصر بالقول: "بعد ما في جمال ولا بنت تحكي عن حالها حلوة".
أما السيدة فيروز _اسم الحساب_، فقد أشارت بالقول: "لو كل الستات معاهن الفلوس اللي معاكي، كان دلوقت كلتنا متلك.. يا شباب، المكياج والفلوس هي الجميلة مش هيفاء.!".
على صعيد آخر، انبرى محبو الفنانة للدفاع عنها بعدما طالبت شريحة من المتابعين بمحاسبتها بسبب "التعدي على حرمة الشهر الفضيل"، بحسب تعبيرهم.
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