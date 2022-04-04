شاهد .. سألوا هشام جمال ليه النجمة دنيا سمير غانم خرجت من السباق الدرامي الرمضاني ؟ ؟.. فكشف بزلة لسان عن السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر سألوا هشام جمال ليه النجمة دنيا سمير غانم خرجت من السباق الدرامي الرمضاني ؟ ؟.. فكشف بزلة لسان عن السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان هشام جمال، في تصريحات صحافية أن مسلسل في بيتنا روبوت ، كان مقرراً أن يكون 25 حلقة، على أن تعرض في يناير الماضي، وأنه بعد أن قام بتسليم الحلقات والتريللر الخاص بالمسلسل للقناة، تناقشا في إضافة خمس حلقات أخرى عـلى أن يتم عرض المسلسل في رمضان.

واستكمل: "وكان علينا إضافة مشاهد وتعديل الحلقات حتى نصل إلى 30 حلقة بالاتفاق مع مؤلف المسلسل عمرو وهبة والمخرج أسامة عرابي، وحاليا قاربنا عـلي الانتهاء من تصوير "في بيتنا روبوت" الذي يشارك فيه كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وليلي زاهر ودنيا ماهر ومادي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف".

وحول ما أثير عن تأجيل مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، أشار جمال إلى أن المسلسل من 15 حلقة فقط، وقد مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية أثناء التصوير، فضلاً عن الظروف الخاصة بالنجمة دنيا سمير غانم ووفاة والديها النجم الكبير سمـير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز رحمهما الله.

وتم تأجيل المسلسل لأكثر من مرة، ونظراً لتكلفته الإنتاجية العالية قررنا عرضه في موسم رمضان، ولكن كافة القنوات التي نتعامل معها لا يوجد لديها مسلسلات 15 حلقة، وأصبحنا هنا أمام خيارين إما أن نستكمل عدد الحلقات 30، أو يعرض خارج رمضان,

واستكمل نحن الآن في انتظار عودة دنيا واستكمال تصوير باقي الحلقات، حتى يتناسب ذلك مع ما تريده القنوات المتعاقدين معها عـلى العرض".

وأكد أن تأخير العرض ليس في صالحه، وسيكون سعـيداً جداً لو تقرر عرض المسلسل وأن موضوع التأجيل ليس قراره، ولكن قرار القنوات المتعاقد معها، حتى يصل العمل إلى 30 حلقة نظراً لظروف ومتطلبات السوق في الوقت الحالي وعدم الاعتماد عـلى المسلسلات الـ15 حلقة".