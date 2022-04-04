شاهد .. رامز جلال يُثير جنون أبو هشيمة ويتغزل بطريقة صادمة بـ ’’ياسمين صبري‘‘ في رامز موفي ستار !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر رامز جلال يُثير جنون أبو هشيمة ويتغزل بطريقة صادمة بـ ’’ياسمين صبري‘‘ في رامز موفي ستار !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة على حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، واختار مقدم البرنامج الفنان رامز جلال أن تكون مقدمته غزلية بدلا من السخرية المعتادة.

تم إيهام ياسمين صبري بأنها تشارك في فيلم أكشن مع النجم العالمي جان كلود فان دام، وأثناء تحضيرها للتصوير كان رامر جلال يعلق علي مظهرها.

وقال رامز جلال : "صاروخ أنثوي متفجر عابر للقارات، القد حراق والقلب مشتاق سبحان الخلاق، خدت الدلع وقفلت الباب وراها".

وعلق رامز جلال على دخول ياسمين صبري الكرافان قائلا : "مش هيفرق معاها، جوزها جايب لها طيارة خاصة ويخت وبيخلص لها في قطر".

‎برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتجاوز البرومو الأول لبرنامج "رامز موفي ستار" الذي عرضته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي Facebook، حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط على عرضه.

وقفزت مُشاهدات برومو البرنامج إلى أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه وتجاوز عدد المُشاهدين نصف مليون مُتابع إضافي تقريباً كل ساعة.

وأثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما إحتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.

وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.