شاهد .. هل حقاً الفنان الراحل أحمد حلاوة لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته ؟! صورة مسربة فضحت كلّ شيء !! (اتفرج)

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انت الان تتابع خبر هل حقاً الفنان الراحل أحمد حلاوة لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته ؟! صورة مسربة فضحت كلّ شيء !! (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)
كثيرة هي الأخبار التي تتناول الجانب الروحي من حياة الفنانين العرب سيما فيما يتعلق بالصلاة فمن الفنانين من لم يكن يصلي أبداً ومنهم من كانت يتقطع في علاقته بربه ومنهم من كان مصلياً.
ولعل الفنان أحمد حلاوة المتوفي منذ أسابيع قليلة عُرف عنه أنه كان ملتزماً دينياً وبخلاف ما يقال عن كونه لم يصلِ له ركعة واحدة إذ ظهر الفنان في أكثر من صورة وهو يؤدي طقوساً دينية تعبر عن تمسكه بالدين والصلاة.
فالصورة التي نعرضها هنا تقول الكثير عن طبيعة الحياة الدينية للفنان الذي تحدثت أخبار عن كونه قبيل وفاته بلحظات كان محتضناً للقرآن الكريم.
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