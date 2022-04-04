شاهد .. طبيب شهير يفجر مفاجأة صادمة بخصوص الثعبان في برنامج رامز موفي ستار.. هل من النوع القاتل ؟؟

انت الان تتابع خبر طبيب شهير يفجر مفاجأة صادمة بخصوص الثعبان في برنامج رامز موفي ستار.. هل من النوع القاتل ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

بدأ يوم امس أولي حلقات برنامج المقالب لرامز جلال الذي يحمل اسم رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة إم بي سي، ويعتمد البرنامج هذا العام على استضافة فاندام للنجوم لتصوير أحد مشاهد الأكشن معه، ومن بين أدوات تنفيذ المقلب، ثعبان يُمسك به رامز جلال من أجل إثارة الخوف في قلوب الضحايا.

ويكشف الدكتور شرف الدين فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، نوع الثعبان، إذ يُطلق عليه اسم "الغوفر "وهو غير سام، يعيش في قارة أمريكا الشمالية من كندا حتى المكسيك، وله 8 أنواع، ويمكن أن يعيش من 10- 15 سنة.

وتابع أيضاً، أن "الغوفر" يتغذى على القوارض والطيور، ولا يشكل أي خطورة على الإنسان، موضحًا أنه يساعد في الحفاظ على التوازن البيئي، وذلك لأنه يتغذي على القوارض.بالإضافة إلى ذلك، يمكن القيام بتربيته في المنزل، لأنه غير مؤذي، ولا يشكل أي أضرار على الإنسان.