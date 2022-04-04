شاهد .. الفنان سمير صبري يكشف (قبل موته) سراً خطيراً عن زواجه بالسّر وابنه الذي لا يعرفه أحد .. أخيراً أنكشف المستور !

انت الان تتابع خبر الفنان سمير صبري يكشف (قبل موته) سراً خطيراً عن زواجه بالسّر وابنه الذي لا يعرفه أحد .. أخيراً أنكشف المستور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

لعلّ من أشد الأسرار التي كان الفنان المصري الكبير سمير صبري يخفيها عن جمهوره هو الزواج من امرأة بريطانية انفصل عنها بسبب حبّه الشديد للفن وخوفه من عدم استمرار الزواج. وسرّ سمير صبري الذي انفضح مؤخراً بتأكيداته خوفاً من أن ينزل معه إلى التراب يرتبط بوقوع الفنان المصري في حب فتاة إنكليزية تدعى مورين تزوجها بدون علم أهله وأنجب منها ابنه الوحيد حسن، والذي يعمل طبيباً في إنكلترا. سمير صبري أكد أنه اختلف مع زوجته مورين بسبب حبّه الشديد للفن فقررت الانفصال عنه وأخذت ابنهما وعادت إلى إنكلترا. وأشار سمير صبري إلى أنه مصاب بفيروس اسمه الفن ولم يتمكن من الشفاء منه أو حتى يسعى للتخلص منه، وكل خطئه أنه لم يوازن بين حياته الفنية والأسرية.

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