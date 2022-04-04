شاهد .. ليس أحمد مكي.. هذا هو النجم الشهير الذي خطف الأنظار وتلقى الإشادات في أول حلقة من الكبير أوي 6 !! .. لن تصدق من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر ليس أحمد مكي.. هذا هو النجم الشهير الذي خطف الأنظار وتلقى الإشادات في أول حلقة من الكبير أوي 6 !! .. لن تصدق من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

منذ 7 سنوات ويطالب جمهور مسلسل الكبير بعودته من جديد في جزء سادس، وهو ما تحقق هذا العام في رمضان 2022.

عادت الشخصيات التي أحبها وارتبط بها المشاهدين طوال 5 أجزاء، وتفاعل الجمهور مع عرض أولى حلقات مسلسل "الكبير أوي 6".

وعبر موقع Twitter عبر الجمهور عن سعادته بمسلسل "الكبير أوي 6" وأشادوا ببعض الشخصيات مثل شخصية "هجرس" التي يقدمها الفنان محمد سلام بعد عرض أول حلقة من المسلسل.

كما لفت الطفل عبد الرحمن أحمد الأنظار وهو الذي يجسد شخصية أولاد الكبير "جوني" و"العترة".

‎‎كما شبه الجمهور الشكل الذي ظهر به "جوني" بعد زيادة وزنه بشخصية "ثور" في فيلم Avengers: Endgame.

وانتظر الجمهور سماع تتر المسلسل مع تخوف من تغييره، لكن ما أن بدأ عادت الذكريات مع الأجزاء السابقة بعدما لم يتم تغيير سواء الأغنية أو حتى الصورة.

‎‎وشهدت الحلقة الأولى عرض معاناة "الكبير" مع طفليه التوأم وانشغاله عن المزاريطة بسبب اهتمامه طوال الوقت بابنيه، وأصبحت كل اهتمامته توضيب المنزل والغسيل والتنظيف، أما "جوني" فتحولت حياته بعدما أصبح لا يفعل أي شيء سوى الجلوس ومشاهدة التليفزيون والأكل، فازداد وزنه كثيرا وأصيب بالاكتئاب.

كما ظهر خلال الحلقة الأولى دكتور "ربيع" والذي بدأ بتغير نشاطه ويقوم بعمليات تجميل وبواسير وتخسيس والكثير من الأمور، إلى جانب مشروع آخر استعان فيه بـ"أشرف" كي يأخذ منه خلايا جذعية ويضعها في "اللبن" لتقوية الحيوانات ولينمو بشكل أسرع.

كما أهدى صناع مسلسل "الكبير أوي 6" العمل للفنان سمير غانم: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

ويعرض مسلسل "الكبير أوي" على قناة ON الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، على قناة ON.

كما يعرض عبر قناة "حكايات" الساعة 6:30 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 6:30 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا.

في حين يتم عرض المسلسل أيضا على قناة "حكايات2" الساعة 10:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا.

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.