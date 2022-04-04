شاهد .. فطرتي 100 مليون صائم.. ميريام فارس تتعرض لهجوم عنيف بعد ظهورها بإطلالة خادشة فجرت غضباً واسعاً !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)
نال إعلان ميريام فارس الجديد لمعمار المرشدي في موسم رمضان 2022، العديد من الانتقادات بسبب رقصها وملابسها في الشهر الفضيل.
وعلى موقع تويتر، سخر رواده من ظهور ميريام فارس ورقصها، ووصفوه بالمخجل وشاركها في الأغنية أحمد حاتم والمغني أبو، ونعرض لكم هنا أبرز انتقادات الجمهور.
وكانت قد أطلقت الفنانة ميريام أغنيتها "هذا الحلو" منذ شهر مضى وهي من كلمات وألحان يوسف العماني.
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