شاهد .. رغم رحيلهما.. تواجد نجوم مصر سمير غانم ودلال عبد العزيز في دراما رمضان يُبكي قلوب محبيهم !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)
رغم أن الفناني سمير غانم رحل عن عالمنا بما يقارب العام وتبعته زوجته الفنان دلال عبد العزيز إلا أنهما تواجدا في دراما رمضان بشكل تكريمي حيث أهدى صناع مسلسل في بيتنا روبوت 2 العمل لروح دلال في حين أهدى صناع الكبير أوي 6 العمل لروح الفنان الراحل سمير غانم.
ونشر الفنان هشام جمال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يتضمن تتر مسلسل "في بيتنا روبوت"، وفاجأ الجمهور بوضع اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على تتر المسلسل.
وكتب على التتر: "إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبد العزيز".
في حين قرر المخرج أحمد الجندي، والفنان أحمد مكي أن يوضع إهداء العمل للفنان الراحل سمير غانم على تتر المسلسل، وهو ما وافقت عليه شركة الإنتاج.
وكتب في تتر المسلسل: "إهداء الى من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم".
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