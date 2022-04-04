شاهد .. بينها المداح و وسط البلد.. أخطاء فادحة وكارثية ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسلات الرمضانية ولم ينتبه لها أحد !!

انت الان تتابع خبر بينها المداح و وسط البلد.. أخطاء فادحة وكارثية ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسلات الرمضانية ولم ينتبه لها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت الحلقات الأولى من المسلسلات الدرامية التي تعرض في موسم رمضان 2022 الكثير من المشاهد التي تحولت لمحل تعليقات الكثير عبر منصات السوشيال ميديا.

البداية كانت مجموعة من الأخطاء التي وقع فيها عدد من صناع المسلسلات الرمضانية 2022، ففي مسلسل المداح، كان هناك خطأ ظهور أهرامات الجيزة بجوار جامعة القاهرة.

اخطاء الحلقة الاولي من مسلسل المداح

حين ظهر عز «هادي خفاجة» بصحبة خطيبته سهيلة «هايدي رفعت»، ويتجولان داخل جامعة القاهرة، ولكن كان من اللافت ظهور أهرامات الجيزة في خلفية جامعة القاهرة، والتي لا تقترب إلى هذا الحد في موقعها من منطقة الأهرامات.

اخطاء الحلقات الأولى من اخطاء مسلسل وسط البلد

في مسلسل «وسط البلد»، ظهرت الفنانة سميرة عبدالعزيز في أحد المشاهد مرتدية قلادة تحمل صورة زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن.

ابطال مسلسل وسط البلد

«وسط البلد» بطولة سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، ويُشارك فيه عدد كبير من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون.

مطالبات بوقف عرض حلقات الإعلانات والمسلسلات

لما تمر حلقات الإعلانات والمسلسلات من مطالبات بوقف عرض، فقد طالبات نقابة أطباء مصر بوقف عرض أحد الإعلانات الخاصة بالملابس الداخلية، وقالت النقابة في بيانها أنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا ومضمونًا.

وقف عرض أحد الإعلانات الخاصة بالملابس الداخلية

وقالت النقابة إن الإعلان ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري ويظهره بصورة لا تليق، مضيفًا إن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويسخر طبيب وممرضة على ملابسه الممزقة ويتهكمان عليه، وهو ما ينتفي وسلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية.

وطالبت نقابة الأطباء الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 «مكرر ب» لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من بث الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية

على جانب آخر، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث الحلقة الأولى من مسلسل «دنيا تانية» بطولة ليلى علوى، وأرجع المجلس وقف بث الحلقة، إلى احتوائها على مشاهد تعرض لقضية زنا المحارم يجمع زوج ليلي علوي في العمل مع شقيقتها، وأكد المجلس ضرورة إذاعة الحلقة «الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم»، حسب بيان للمجلس.

وعلى الفور أصدر فريق المسلسل بيانًا صحفيًا جاء فيه: «بالغ احترامنا للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع التي لا نختلف عليها بأي حال، لكن للأسف الشديد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية بشكل غير صحيح استنادًا، فقط، على نهاية الحلقة الأولى، والتى لم تكفِ لمعرفة باقى أحداث المسلسل».

الرقابة تصدر حكم بعدم مشاهدة العمل بالكامل

أضاف: «الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية. ولكم جزيل الشكر».

إهداءً لروح سمير غانم ودلال عبدالعزيز

تكريم خاص وإهداء لروح الفنان الراحل سمير غانم ودلال عبدالعزيز حدث في عدد من المسلسلات. ففي مسلسل «الكبير أوي 6» تم تكريم روح سمير غانم في الحلقة الأولى، وعرض المسلسل لافتة قبل عرض الحلقة الأولى، جاء بها صورة سمير غانم مصاحبة بتعليق: «إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك.. الأستاذ سمير غانم».

بينما في مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، تم توجيه إهداء خاص للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي كانت تشارك في الجزء الأول من العمل.

وفي مسلسل «راجعين ياهوى»، تم طهور خاص لصورة الفنانة الراحلة كريمة مختار في أحد المشاهد الخاصة بالنجمة أنوشكا.

مسلسل سوتس بالعربي العمل إلى روح نقيب المحامين

بينما أهدت أسرة مسلسل سوتس بالعربي العمل إلى روح نقيب المحامين الراحل الأستاذ رجائي عطية، الذي توفي خلال أدائه مرافعة الدفاع عن بعض المحامين المتهمين في قضية بمحكمة جنوب الجيزة، السبت الماضي واختتمت الحلقة الأولى من مسلسل سوتس بالعربي بلافتة سوداء وعبارة «إهداء إلى روح نقيب المحامين الدكتور رجائي عطية»