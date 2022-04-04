شاهد .. معلمة سعودية تنتقم من طليقها بعد زواجه من صديقتها.. ما فعلته صدم الكل ولا يخطر على عقل أبليس !!

انت الان تتابع خبر معلمة سعودية تنتقم من طليقها بعد زواجه من صديقتها.. ما فعلته صدم الكل ولا يخطر على عقل أبليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة السعودية، معلمة مطلقة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من زيارة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا وذلك عقب دعوى قضائية قدمها الأب ذكر فيها أن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله الـ5 على مدى 12 شهرا.

وحسب "عكاظ" كان الأب أقام دعوى ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواجه من صديقة طليقته.

وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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