شاهد .. في أول ظهور له بمسلسل «الكبير أوي 6».. أسرار وخفايا عن الطفل عبدالرحمن «أصغر كوميديان في مصر» !! (صورة)

انت الان تتابع خبر في أول ظهور له بمسلسل «الكبير أوي 6».. أسرار وخفايا عن الطفل عبدالرحمن «أصغر كوميديان في مصر» !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

بدأ شهر رمضان، وبدأت معه العديد من المسلسلات، والتي كان من بينها مسلسل الكبير أوي الجزء 6، الذي يحظي بشعبية كبيرة وينتظره الكثير من الناس، خاصة مع انطلاق أولى حلقاته أمس السبت الموافق 1 رمضان.

كان من أبرز الشخصيات في المسلسل، هو الطفل «عبدالرحمن أحمد»، الذي يقوم بدور التوأم «جوني، والعترة» ابناء الكبير، في المسلسل.

ويلقب «عبدالرحمن»، بأنه «أصغر كوميديان في مصر»، فهو يقوم بعمل فيديوهات يقوم فيها بتقليد بعض الفنانين على القناة الخاصة به عبر موقع «تيك توك»، وفي حوار سابق مع الإعلامية «رضوي حسن» في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «دي إم سي»،قال انه يحب التمثيل، ويحب الافلام القديمة، قائلا: «الحمد لله أقنعت أهلي يعملوا أكونت على تيك توك وننزل عليه فيديوهات».

وقال «عبدالرحمن» إنه قام بعمل تجربة أداء مع المخرج «بيتر ميمي»، لكن لم يحصل وقتها على فرصة للعمل، وأضاف: «أنا بمثل كله الحمد لله، وبحب التمثيل، أنا بركز فيألف متابع، كما حصل على ما يزيد من 19 مليون تسجيل إعجاب.