شاهد .. بعد أزمة إعلان الملابس الداخلية.. صدور قرار رسمي يُفرح كل المصريين !! (تفاصيل كاملة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف عرض اعلان دايس و ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت اعلان دايس هذا العام حيث خالف الاعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات و الرامج واعلانها ضمن الاكواد كما ان الاعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع اداب و اخلاقيات المجتمع المصري .



وقال المجلس انه يتعارض مع الاداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .