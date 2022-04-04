- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر بعد أزمة إعلان الملابس الداخلية.. صدور قرار رسمي يُفرح كل المصريين !! (تفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف عرض اعلان دايس و ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت اعلان دايس هذا العام حيث خالف الاعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات و الرامج واعلانها ضمن الاكواد كما ان الاعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع اداب و اخلاقيات المجتمع المصري .
وقال المجلس انه يتعارض مع الاداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. بعد أزمة إعلان الملابس الداخلية.. صدور قرار رسمي يُفرح كل المصريين !! (تفاصيل كاملة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.