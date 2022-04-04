شاهد .. النجمة ’’فيفي عبده‘‘ تصدم ملايين المصريين و تستعرض ساقيْها بإطلالة خادشة !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت النجمة المصرية القديرة فيفي_عبده صورةً لها من الساحل الشمالي لمصر.
ظهرت ترتدي لباسًا قصيرًا، وظهرت ساقاها فيما بدت عفوية للغاية وكأنها لا تزال طفلة ولم يمر عليها العمر بعد.
فيفي اعتادت أن تتلقى العديد من الانتقادات من متابعيها، لكنها لا تأبه لهم ولا ترد عليهم.
تكتفي بالتعليقات الإيجابية لأنها تمتلك طاقة تفاؤلية كبيرة ولا تمتص سوى الإيجابية من هذه الحياة.
القديرة من أكثر مشاهير مصر نشاطًا عبر (السوشيال ميديا) ويتفاعل معها عشرات آلاف المصريين.
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