شاهد .. لن تتوقع أن النجم تامر حسني أكبر من زوجته بسمة بوسيل بأكثر من 10 أعوام.. ماتم كشفه صدم الملايين من مجبيه !!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع أن النجم تامر حسني أكبر من زوجته بسمة بوسيل بأكثر من 10 أعوام.. ماتم كشفه صدم الملايين من مجبيه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم مرور الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بمطبات متعددة في مشوار زواجهما بسبب الغيرة، الا انهما نجحا في السيطرة على هذه الخلافات واستطاعا بحبهما التغلب على كل الصعاب، حيث عادت العلاقة بينهما أقوى من السابق، ونجحا في تكوين أسرة مؤلفة من 3 أطفال.

ولم يشكل العائق العمري بينهما اي خلاف حيث يكبر تامر حسني بسمة بوسيل بحوالي 14 عاما، انما على العكس، ساعد نضوج تامر حسني الذي تجاوز عامه الـ 44 على أن يتجاوز الصعاب في حياته الزوجية.

تفاجأ الجمهور بعد معرفة هذا الأمر حيث عبروا أن فارق العمر بينهم كبير جداً، ورغم هذا يعيشان حياة يسودها الحب.

يذكر أن الفنان تامر حسني قد قام مؤخراً بـ أحياء حفل زفاف شام الذهبي إبنة الفنانة السورية أصالة نصري مع مجموعة من ألمع نجوم الفن.