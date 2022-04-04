شاهد .. عارضة الأزياء كيندال جينر تنشر صورة صادمة وتهدد كل من يتحدث عليها بهذا الأمر الغير متوقع !! (اتفرج الصورة)

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انت الان تتابع خبر عارضة الأزياء كيندال جينر تنشر صورة صادمة وتهدد كل من يتحدث عليها بهذا الأمر الغير متوقع !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت عارضة الأزياء كيندال جينر صورا لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً ملوناً ضيقاً على الجسم وارتدت معه صندال مفتوح اظهر اصابع قدميها.
وعلقت كيندال على الصور والفيديو مؤكدة انها ستحظر كل شخص سيعلق على اصابع قدمها وكأنها تسخر من شكلهم بنفسها فردت عليها شقيقتها كلوي : حتى أنا؟؟
وعلق البعض على هذا الموضوع مشيرين الى ان حتى اجمل عارضات الازياء لا يشعرون بامان لإظهار بعض الاجزاء من جسمهن ولا يثقون بأشكالهن بنسبة مئة بالمئة.
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