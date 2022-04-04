أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

دوت الخليج -

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد الشيخ جابر غالب الوهباني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد الشيخ جابر غالب الوهباني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها : الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام .... المحترم يطيب لى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443هجرية، أن اتقدم اليكم بخالص التهاني والتبريكات واصدق الامنيات بهذه المناسبة الدينية العظيمة على قلوبنا . سائلا المولى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة. وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن ينعم على وطننا بالسلام والأمن والأمان،

وكل عام وانتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير أخوكم /

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الامين العام المساعد للمؤتمر



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