شاهد .. هل دخلتي بعلاقات سرية وقدمتي تنازلات من أجل التمثيل ؟؟.. النجمة إلهام شاهين تجيب بجرآءة صادمة وتكشف المستور والمخفي !

انت الان تتابع خبر هل دخلتي بعلاقات سرية وقدمتي تنازلات من أجل التمثيل ؟؟.. النجمة إلهام شاهين تجيب بجرآءة صادمة وتكشف المستور والمخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تغير مبادئها ولم تقدم تنازلات للحفاظ على مكانتها في الوسط الفني، ولم تغير رأيها من الرقص، وبخاصة أنها قدمت عددا كبيرا من المسرحيات اعتمد معظمها على الرقص: «وبعدين مفيش حاجة اسمها اضطريت أعمل دور إغراء، اللي بيعجبني بعمله».

وقالت إلهام شاهين، إنها تقيس العمر باللحظات الرائعة التي عاشتها فيه، مشيرةً إلى أنها تزوجت مرتين، ولم تنخرط في علاقات عاطفية سرية.

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور، إنها تعتبر أنها قدمت فيلما واحدا في مشوارها الفني، كما أنها لا تتمنى أن تعلن اعتزالها، إلا إذا أجبرها خطب ما، مثل المرض.

وحول علاقة الفن والدين، قالت: «ما نجسده في الفن، لا يجب أن نربطه بالدين، ففي شهر رمضان الحالي، أقدم شخصية سيدة منتمية إلى تنظيم داعش، هل هذا معناه أنني أقتل؟! وإذا جسدت شخصية تاجرة مخدرات، هل هذا يعني أننا أتاجر في المخدرات في الحقيقة؟! لو ربطنا كل حاجة بالدين يبقى منعملش حاجة خالص، نطلع ملائكة وميبقاش لينا أي رسالة نقدمها».

وأكدت، أنها ترفض التطرف الديني والتطرف في الآراء، وأن يجبر البعض الآخرين على أن يكونوا مثلهم، فإذا كان هناك شخص آراؤه متطرفة يجب ألا يفرضها علينا، وفي النهاية يكون الله هو الحكم ومن يحاسبنا جميعا: «أنا ضد إننا نحاسب بعض، حد يحاسب حد عشان دينه، ومحدش يتمنظر إنه متدين أكتر من التاني.. وده الخراب المستعجل اللي جالنا من السوشيال ميديا».