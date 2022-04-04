شاهد .. ميدو يوجه إهانة قاسية للنجم المصري محمد صلاح والأخير يلقنه درساً لن ينساه في الأدب !!

انت الان تتابع خبر ميدو يوجه إهانة قاسية للنجم المصري محمد صلاح والأخير يلقنه درساً لن ينساه في الأدب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

برغم نجومية محمد صلاح التي أثبتها طوال السنوات الماضية إلا أنه لم يسلم من التعرض للانتقادات من الكثير من نجوم كرة القدم، ومن بينهم النجم أحمد حسام ميدو والذي لم يتوقف عن توجيه الانتقادات اللاذعة له في عدة مرات.

وأعاد ناشطون تداول فيديو يوجه فيه ميدو إهانة قاسية لمواطنه صلاح، خلال لقاء إعلامي ببرنامج فحص شامل قبل أعوام، وحينها كان صلاح متألقاً في نادي روما الإيطالي.

وعندما سئل ميدو عن رأيه في صلاح قال إنه لا ينفع أن يكون قائداً، لأنه "معندوش كاريزما" داخل أرضية الملعب، الأمر الذي دفع كثيرين للهجوم عليه بسبب تصريحاته.

لكن في المقابل كيف كان تعليق صلاح على ميدو؟ هذا ما أوضحه في مؤتمر صحفي قال فيه إن ميدو الذي لعب لنفس النادي "روما": لعيب كبير والناس كلها بتقدره وتقريباً واحد من أعظم المحترفين في تاريخ مصر.