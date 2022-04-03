شاهد .. زوجة المثل المصري (رامز جلال) الحقيقية تخطف الأنظار بجمالها الشديد في أول ظهور.. والجمهور : ملكة جمال وغلبت ياسمين صبري ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر زوجة المثل المصري (رامز جلال) الحقيقية تخطف الأنظار بجمالها الشديد في أول ظهور.. والجمهور : ملكة جمال وغلبت ياسمين صبري ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في وقت سابق على حسابها على تطبيق إنستغرام، صورة ظهر فيها الفنان المصري رامز جلال مع امرأة أشارت إلى أنها زوجته.
ولفتت الأخيرة أنظار المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكلها وتساءلوا عن طريقة حياتها مع نجم برامج المقالب الأكثر شهرة في رمضان في العالم العربي.
وعلقت مي العيدان على الصورة: “صورة زوجة رامز جلال ما أدري ليش أحس حياتها معاه فيلم رعب”.
وكان قد تحدث رامز عن زواجه في وقت سابق أثناء حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في حلقة من برنامجه “يحدث في مصر” من دون أن يكشف اسم زوجته، مكتفياً بالإشارة إلى أنها من خارج الوسط الفني. ويذكر أن لديه طفلاً أطلق عليه اسم ياسر تيمناً بشقيقه الأكبر.
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