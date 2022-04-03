انت الان تتابع خبر كيف خسرت الفنانة سلوى عثمان 14 كيلو من وزنها في فترة أسبوعين؟ هذا الرجيم الذي أعتمدت عليه ! و مفاجأة بشأن ما تفعله يومياً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة القديرة سلوى عثمان مؤخراً كضيفة في برنامج أسألني وهو الذي يبث على قناة سي بي سي الفضائية، وتحدثت عن رجيم البيض المسلوق، وهو الذي نتج عنه فقدها 14 كيلو خلال أسبوعين فقط، وهذا عن طريق تناول 4 بيضات طوال اليوم.

وبالرغم من وجود الكثير من الاختلافات في هذا النظام الغذائي إلا أنه يكون عبارة عن تناول البيض أو أي نوع من أنواع البروتينات الخالية من الدهون مع كل وجبة، وهذا بجانب تناول الخضروات غير النشوية، وأيضاً وجبة واحدة من الفاكهة ذات الكربوهيدرات المنخفضة بشكل يومي، وتقليل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية يساعد في فقدان 11 كيلو جرام في أسبوعين. طريقة اتباع نظام البيض المسلوق ويعمل نظام البيض المسلوق بتناوله في كل وجبة باليوم، وأيضاً لا يسمح بتناول الوجبات الخفيفة بينهما لتناول الإفطار، ولابد أن يتم استهلاك 2 بيضة على الأقل، بجانب حصة واحدة من الخضروات غير النشوية كالطماطم، والفاكهة مخفضة الكربوهيدرات مثل الجريب فروت. أطعمة من الأفضل تناولها أثناء اتباعه ويتكون النظام الغذائي الخاص بالبيض المسلوق في أغلب الأحيان، من البيض والبروتينات التي لا يوجد فيها دهون والفواكه والخضروات وهي منخفضة الكربوهيدرات، ومن الأفضل تناول المشروبات التي لا يوجد فيها سعرات حرارية، وهي مثل الماء والشاي أو القهوة والينسون والنعناع وجميع المشروبات الساخنة التي تكون بدون وضع عليها سكر أو عسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. كيف خسرت الفنانة سلوى عثمان 14 كيلو من وزنها في فترة أسبوعين؟ هذا الرجيم الذي أعتمدت عليه ! و مفاجأة بشأن ما تفعله يومياً ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.