شاهد .. بعد أن كانت صابرين أول الضحايا.. لن تصدق كم بلغ اجرها ! وهل كان هناك اتفاق مسبق للظهور في برنامج رامز موڤي ستار؟ (تفاصيل مثيرة وصادمة)

انت الان تتابع خبر بعد أن كانت صابرين أول الضحايا.. لن تصدق كم بلغ اجرها ! وهل كان هناك اتفاق مسبق للظهور في برنامج رامز موڤي ستار؟ (تفاصيل مثيرة وصادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

عُرضت أولى حلقات برنامج رامز جلال على شاشة MBC مصر واستضاف فيها الفنانة صابرين، وتسائل المتابعين بعدها هل هناك اتفاق مسبق مع الضيف أم أنها حقيقة.

ونعرض لكم هنا توضيح رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، قبل شهر رمضان بعد أن طلب منه حارس الزمالك أبو جبل الحصول على جواز سفره منه لكي يسافر من أجل تسجيل حلقة مع الفنان رامز جلال.

وكشف منصور مفاجأة حول فكرة الاتفاق المسبق مع ضيوف برامج المقالب الخاصة بالفنان المصري رامز جلال، وقال: طلب محمد أبو جبل جواز سفره للسفر إلى السعودية من أجل تصوير حلقة في برنامج المقالب مع الواد رامز جلال.

ووقع الاختيار على الفنانة المصرية صابرين لتكون أولى ضحايا برنامج رامز موفي ستار، الذي يُعرض على فضائية Mbc مصر.

وكعادتة يأتي بفكرة جديدة في كل عام ، وكان قد تم تقديم العديد من البرامج خلال ال 14 عام الماضي.

وبعد عرض الحلقة تحدث رواد مواقع التواصل أن أجر صابرين في حلقة رامز موفي ستار رمضان 2022 ما يقارب من 30 الف دولار، والذي لم يتم التأكد منه.