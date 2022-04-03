شاهد .. مفاجأة غير متوقعة .. الفنانة نجوى كرم تصدم الكل بما فعلته مع معجب ! اقتحمت مكان عمله !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

مفاجأة غير متوقعة قامت بها الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع معجب، حيث قررت اقتحام مكان عمله ومفاجأته بالتزامن مع الأول من شهر نيسان. ووثقت نجوى كرم أجواء مفاجأتها للمعجب، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستقل سيارتها متوجهة ً إلى إحدى الصيدليات في لبنان حيث يعمل ميشال الذي تفاجئ بحضورها وسط تصفيق حار من الحاضرين. وعلقت نجوى كرم على الفيديو قائلةً: “أول نيسان مش كذبة”.

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