شاهد .. ظهور مفاجئ وصادم للزعيم ’’عادل إمام‘‘ بسبب الفنان أحمد حلاوة.. ما فعله غير متوقع و أدهش كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ وصادم للزعيم ’’عادل إمام‘‘ بسبب الفنان أحمد حلاوة.. ما فعله غير متوقع و أدهش كل المصريين !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)
حرص الزعيم عادل أمام، على نعى الفنان أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونشر الفنان عادل إمام صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: "وداعًا الفنان القدير أحمد حلاوة".
ويأتي هذا الظهور للزعيم بعد تداول شائعات مؤخرا حول تدهور حالته الصحية ووفاته.
توفي الفنان المصري أحمد حلاوة، الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاماً، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
يذكر أن الفنان أحمد حلاوة كان تميمة الحظ على الزعيم عادل إمام في أعماله الدرامية، فقد شارك الزعيم في 6 مسلسلات كللت بالنجاح فكانت البداية في عام 1980 من خلال مسلسل "دموع في عيون وقحة"، وكان حلاوة حاضرا في جميع مسلسلات عادل إمام الأخيرة (فرقة ناجي عطا الله) و(العراف) و(صاحب السعادة) و(أستاذ ورئيس قسم) و(عفاريت عدلي علام).
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