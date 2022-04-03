شاهد .. دينا الشربيني تفضح أمام الملأ عن السر تخليها عن عمرو دياب ! .. أنكشف السبب المخفي وراء ترك المرأة الرجل ؟!

انت الان تتابع خبر دينا الشربيني تفضح أمام الملأ عن السر تخليها عن عمرو دياب ! .. أنكشف السبب المخفي وراء ترك المرأة الرجل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تحل اليوم الأحد، الفنانة دينا الشربيني ضيفة في أولى حلقات برنامج «ادينا بندردش» مع شيرين عرفة، الذي يعرض عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولأول مرة تتحدث دينا عن علاقتها بالهضبة عمرو دياب وكذلك رأيها عن العلاقة بين الرجل والمرأة والأسباب التي تجعلها تترك الرجل، كما تتحدث ولأول مرة بعيدا عن الفن، حيث سيرى الجمهور الجانب الآخر، الجانب الإنساني من حياتها بعيدا عن الجانب الفني .

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في مسلسل «المشوار» بطولة الفنان محمد رمضان، بشخصية «ورد» التي تحاول جاهدة الهروب مع زوجها من عصابة تحاول قتلهم

يعتبر مسلسل «المشوار» هو التعاون الثالث للنجمة دينا الشربيني مع المخرج محمد ياسين، وأيضًا هو التعاون الثاني مع النجم محمد رمضان بعد فيلم جواب اعتقال، مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد.

كانت دينا الشربيني قد صرّحت مسبقًا عن شخصيتها في مسلسل المشوار: «شخصية ورد في المشوار تشبهني في قوتها وإصرارها، وأحببت المسلسل لأن الدراما مختلفة جدًا عن أعمالي السابقة، كل حلقة مميزة وتجذبك للحلقة التي تليها».

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد ياسين: «التعاون مع محمد ياسين أسعدني جدًا الحقيقة، تعاونت معه من قبل في أفراح القبة وموجة حارة، وفي كل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى».