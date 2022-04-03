شاهد .. مخرج مسلسل (دنيا تانية) يخرج عن صمته و يصدم الجمهور بهذا التصريح بعد أن تم إيقاف المسلسل بسبب مشهد ممنوع من العرض !

انت الان تتابع خبر مخرج مسلسل (دنيا تانية) يخرج عن صمته و يصدم الجمهور بهذا التصريح بعد أن تم إيقاف المسلسل بسبب مشهد ممنوع من العرض ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية ضجة كبيرة بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف عرض الحلقة بسبب احتوائها على مشهد زنا محارم وعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

تواصل FilFan.com مع مخرج العمل أحمد عبد العال والذي أكد على احترامه لقرارات المجلس ولكن عبر عن استيائه من الحكم على العمل من الحلقة الأولى فقط.



قال أحمد عبد العال "العمل خالي من زنا المحارم والحلقة الخامسة تحتوي على مفاجأة تؤكد أن المسلسل لا يحتوي زنا محارم".

وتابع قائلا "أنا بحترم قرارات المجلس ولكن لم يتم مشاهدة العمل كاملا والحلقة الخامسة تشهد مفاجأة تنسف ما طرح في الحلقة الأولى والسيناريو موضح به هذا الأمر وتم عرضه على الرقابة ووافقت عليه".

وأضاف "موضوعات الخيانة وزنا المحارم تم مناقشتها في أعمال سابقة من بينها مسلسل "البرنس" حيث جسدت روجينا شخصية (فدوى) والتي تخون زوجها مع أخوه والذي لعب دوره الفنان محمد علاء".

واختتم المخرج أحمد عبد العال حديثه مؤكدا على عدم حدوث أي تواصل بينه وبين الجهات الرقابية والأمر الآن متروك للشركة المنتجة.

يذكر أن مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، مي سليم، فراس سعيد، مجدي كامل، أشرف عبد الغفور وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.