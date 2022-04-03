شاهد .. مِن اكثر الأسئلة إحراجاً.. فتاة غير متزوجة تسأل مبروك عطية سؤال شديد الجرأة والدكتور مُحتار و مش عارف يقولها إيه ؟! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مِن اكثر الأسئلة إحراجاً.. فتاة غير متزوجة تسأل مبروك عطية سؤال شديد الجرأة والدكتور مُحتار و مش عارف يقولها إيه ؟! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)
من بين جميع المكالمات المحرجة، تلقى الدكتور مبروك عطية، سؤال من فتاة دخلت في تفاصيل عميقة في مسألة الدورة الشهرة.
وقالت المتصلة للشيخ إنها بعد أن تطهرت من دم الدورة وارتدت ملابسها الداخلية اكتشفت وجود جراثيم وحشرات عليها، وأنها حاولت تغسيل ثابها لكن الحشرات لم تتوقف عن الظهور.
وقال لها الدكتور عطية إن هذا طبيعي فدم الدورة نجس بطبيعته والحشرات تجلبها ريحة الدم، لكنها قالت له أن المشكلة حالياً بأن الحشرات تظهر لها في ثيابها الطاهرة أيضاً، فارتبك ثم قال لها إن السبب هو النجاسة وإن لم تشاهدها، فعليها أن تتطهر بشكل أفضل وأن تستخدم أي من المنتجات الخاصة بنظافة الفتاة في أيام الدورة.
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