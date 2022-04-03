شاهد .. النجم كاظم الساهر كان عشيق هذه الفنانة المشهورة والذي كان أكبر أحلامها الزواج منه ! لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المغربية جنّات أنها عندما كبرت في العمر قليلا، أحبت الفنان كاظم الساهر، وتمنت الزواج منه نظرا لرومانسيته. كما وأشارت أنها كانت تتمنى أن تعيش في زمن الفن الجميل، لأنه كان زمن «شيك» على كل الأصعدة، ولو كانت تواجدت في هذا الزمان كانت ستكون صديقة مقربة من أم كلثوم وفاتن حمامة وعمر الشريف. وجنات مهيد (مواليد 6 يناير 1986) هي مغنية مغربية, حاصلة علي الجنسية المصرية. تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي. صورت جنات عددا من أنجح أغانيها بطريقة الفيديو كليب، كما غنت في العديد من مسلسلات الدراما المصرية سنة 2009 و2010 منها: زهرة وأزواجها الخمسة، ومذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها.

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