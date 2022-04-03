شاهد .. إعلامية شهيرة تُهين النجمة المصرية إلهام شاهين بسبب ملابسها الجريئة والأخيرة تلقنها درساً لن تنساه في الأدب !!

انت الان تتابع خبر إعلامية شهيرة تُهين النجمة المصرية إلهام شاهين بسبب ملابسها الجريئة والأخيرة تلقنها درساً لن تنساه في الأدب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

ردت الفنانة إلهام شاهين على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن تحترم عمرها وتحتشم، قائلةً: أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش.

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة" على قناة المحور: "قوّم نفسك ولا تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني".

وتابعت: "أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح .. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز".

وتجسد إلهام شاهين في السباق الرمضاني شخصية إحدى إرهابيات تنظيم داعش، والمسؤولة عن تجنيد داعشيات جديدات.

تدور أحداث مسلسل "بطلوع الروح" حول امرأة تجد نفسها داخل معسكر لتنظيم "داعش"، وتبدأ التفكير في الهرب والنجاة بنفسها، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.

ومسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني ومحمد حاتم إلى جانب عدد من الممثلين من مصر ودول أخرى ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.