شاهد .. أنكشف المستور.. لهذا السبب دخل النجم الراحل أحمد زكي موسوعة غرائب الطب !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أنكشف المستور.. لهذا السبب دخل النجم الراحل أحمد زكي موسوعة غرائب الطب !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد تعرضه لحادث سيارة شهير، في تسعينيات القرن الماضي تسبب في انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي في مصر، وفي كسر 20 ضلعاً من ضلوعه، دخل اسم نجم السينما المصري الراحل أحمد زكي، موسوعة غرائب الطب.

ودخل اسم زكي الموسوعة بعد إصابته لأنها ورغم كسر 20 ضلعاً من ضلوعه، لم تسبب في اصطدام تلك الضلوع بالرئة، على عكس المعهود بأنه بعد كسر أي ضلع، يقوم بالالتواء للداخل ويثقب الرئة، مثلما حدث للأميرة ديانا، ولكن لم يحدث مع زكي الذي كسر 20 ضلعاً.

وبعد علمه بتلك الحقائق الطبية، علق زكي قائلاً إن الأطباء أخبروه أن ما حدث معه لم يتكرر حتى الآن فى أى مريض انكسرت له كل هذا العدد من الضلوع، وأنه دخل موسوعة غرائب الطب بحالته النادرة تلك.

واشتهر زكي بأدائه التمثيلي في عدة أعمال فنية شهيرة، مثل مسرحية "العيال كبرت"، ومسرحية "مدرسة المشاغبين"، والكثير من الأفلام الناجحة جماهيرياً مثل "البية البواب" و "استاكوزا"، وغيرها.