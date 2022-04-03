أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة برمضان من السيد عبدالملك الحوثي

رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة برمضان من السيد عبدالملك الحوثيتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي جاء فيها :

‏بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم

الاخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام

عضو المجلس السياسي الاعلي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بمناسبة شهر الصيام شهر القران يسرني أن أبارك لكم في هذه المناسبة الايمانية العظيمة ونحن وأنتم في خندق العزة والشرف امام العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلدنا سائلا المولى جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة لشعبنا ولجميع الأحرار في ميادين العزة والجهاد وأن يمن فيه بالنصر والتمكين انه على ما يشاء قدير

وكل عام وانتم باالف خير

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

حرر بتاريخ 1رمضان 1443