شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر الفنانة صابرين مقابل ظهورها في برنامج (رامز موفي ستار) مع رامز جلال.. رقم خيالي وكبير للغاية !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

وقع الاختيار على الفنانة المصرية صابرين لتكون أولى ضحايا برنامج رامز موفي ستار، الذي يُعرض على فضائية Mbc مصر في تمام الساعة السادسة والربع مساءً أمس السبت. ويتعبر برنامج رامز موفي ستار هو برنامج المقالب لهذا العام والذي يتم عرضة خلال رمضان الجاري . يقدم هذا البرنامج صاحب المقالب رامز جلال . وكعادتة يأتي بفكرة جديدة في كل عام ، وكان قد تم تقديم العديد من البرامج خلال ال 14 عام الماضي. ويأتي أجر صابرين في حلقة رامز موفي ستار رمضان 2022 ما يقارب من 30 الف دولار .

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