شاهد .. هل كانت أم كلثوم تصوم شهر رمضان ؟؟ وهذا ما كانت تفعله وقت الظهيرة عند استيقاضها من النوم .. ماتم كشفه صادم ولن تستطيع تصديقه !

انت الان تتابع خبر هل كانت أم كلثوم تصوم شهر رمضان ؟؟ وهذا ما كانت تفعله وقت الظهيرة عند استيقاضها من النوم .. ماتم كشفه صادم ولن تستطيع تصديقه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

يعتبر زمن الفن الجميل من بين الفترات التي مازالت تهم الكثير منا، فعلى الرغم من مرور السنوات؛ إلا أن نجوم هذا الزمن مازالوا يتمتعون بشعبية واهتمام كبير، يظهر كلما تحدثنا عنهم.

وبالحديث عن طقوسهم الرمضانية، هناك مجموعة من عمالقة الفن، كانت طقوسهم عادية، وآخرون كانت طقوسهم صادمة، فيما تميز أخرون بطقوس لم يتوقعها أحد على الإطلاق.

وعندما نذكر كوكب الشرق أم كلثوم، والدخول لمنزلها سنجد بين أروقته حالة خاصة من الروحانية، فكانت تحرص خلال هذا الشهر الكريم على إحياء ليالي رمضان بتلاوة القرآن، وعلى الرغم من أنها كانت تعاني ومنعها الأطباء من الصيام، إلا أنها لم تستمتع إليهم.

كذلك كانت تتمتع بنشاط خلال نهار رمضان، فكانت تستيقظ ظهراً وتخرج من بيتها لقضاء مصالحها رغم صيامها، ومن ثم تعود قبل الإفطار بنصف ساعة فقط.

وكان إفطارها بسيط للغاية، فكانت تفطر عصير الفاكهة وبعض المأكولات الخفيفة، وبعد صلاة العشاء تبدأ السهرة فى صالون منزلها، وفى السحور تتناول الزبادى ولا تنام إلا بعد صلاة الفجر.