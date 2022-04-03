شاهد .. اتفرج .. مضاربة جماعية عنيفة بين عدد من الشبان في أحد شوارع السعودية يُشعل الأنترنت !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يوثق مضاربة جماعية عنيفة بين عدد من الشبان في أحد الشوارع العامة بجازان. وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد قائدي المركبات ونشره على منصة "تيك توك" عشرات الشبان وهم يتشاجرون في شارع المطلع بجازان. وأبان المقطع تبادل الشبان اللكمات والركل بالأرجل فيما بينهم؛ الأمر الذي أحدث حالة من الزحمة المرورية في شارع المطلع.

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