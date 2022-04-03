شاهد .. بعد ‘‘الحمل’’ وخطوبة زوجها من فنانة شهيرة.. ’’سمارة يحيى‘‘ زوجة أبو جبل تصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة طال أنتظارها كثيراً ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر بعد ‘‘الحمل’’ وخطوبة زوجها من فنانة شهيرة.. ’’سمارة يحيى‘‘ زوجة أبو جبل تصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة طال أنتظارها كثيراً ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

في الفترة الماضية ضجت مواقع التواصل بأنباء حمل الأميرة سمارة يحيى زوجة اللاعب المصري وحارس نادي الزمالك، محمد أبو جبل.

وقد اشتعلت هذه الأنباء بعد ظهورها الكثيف مؤخراً على إنستغرام، بعد فترة من الانقطاع، جراء أزمتها مع زوجها، والتي أكدها اللاعب في لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي.

كما ضجت مواقع التواصل أيضاً بأخبار تزعم خطوبة أبو جبل من فنانة معروفة جراء استمرار وتفاقم الأزمة بينه وبين زوجته، وهي أنباء نفتها مصادر مقربة من أبو جبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليه.

وفيما يتعلق بحملها فقد أشعلت سمارة الجدل مؤخراً ونشرت صورة لها بلوك جديد وهي ترتدي خاتماً ذهبياً يبدو غالي الثمن.

وقال كثير من المعلقين أن هذا الخاتم من أبو جبل لزوجته،بمناسبة كونها حامل في شهورها الأولى، لكن لا تزال هذه الأنباء غير مؤكدة.

وأصبح أبو جبل حديث رواد مواقع التواصل بعدج مشاركته في بطولة كأس أفريقيا الأخيرة، وتألقه اللافت الذي مكن منتخب بلاده مصر من الصعود للمباراة النهائية.

وتصدرت الجزائرية سمارة يحيى، تريند «جوجل» مؤخراً، بعد أن خرج اللاعب عن صمته بتعليق مبهم على نبأ انفصالهما، لترد هي بتصريحات نارية، قائلة إنها كانت تعتقد أنه "أذكى بكثير".

وزاد الشكوك حول توتّر علاقة الثنائي، بعدما ألغى محمد أبو جبل متابعة زوجته الأميرة سمارة، على جميع منصّات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حذف أبو جبل لجميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما، وقامت هي الأخرى بخطوة مماثلة.