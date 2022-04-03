شاهد .. بمناسبة رمضان.. معجب يفاجئ الفنانة المصرية هنا الزاهد بهذه الهدية الغير متوقعة.. والأخيرة مصدومة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بمناسبة رمضان.. معجب يفاجئ الفنانة المصرية هنا الزاهد بهذه الهدية الغير متوقعة.. والأخيرة مصدومة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت فيه تسلمها لهدية من أحد المعجبين بمناسبة حلول شهر رمضان. وقدم لها معجب فانوس رمضان صغيراً، تسلمته وهي تبتسم من قلبها، أثناء تكريمها في إحدى المناسبات العامة.

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة: "انا مكنتش عارفة اصلا الولد اللي عمل كده ولحد دلوقتي معرفش حتى اسمه. بس بجد فرحني اوي و دي كانت اجمل لحظة في التكريم و فعلا رمضان شهر الخير. رمضان كريم و كل سنة و انتو طيبين".

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