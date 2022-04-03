شاهد .. سعودي يرتكب جريمة لا تخطر على عقل بحق زوجته و طفلتها .. والنهاية كانت صادمة !! (صور)

انت الان تتابع خبر سعودي يرتكب جريمة لا تخطر على عقل بحق زوجته و طفلتها .. والنهاية كانت صادمة !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت السعودية جريمة هزت البلاد، حين أقدم مواطن على قتل زوجته وتشويه طفلته بطريقة مروعة.

حروق بالغة



وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، نقلاً عن مصادرها، أن الأجهزة الأمنية في جدة، باشرت جريمة بأحد الأحياء شرق المدينة.

وأشارت إلى أن مواطناً سعودياً سكب على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبَّب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نقلت إثرها لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر أن أحد الأشخاص اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة يوم أمس إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء بالضرب، وكذلك بالحرق.

الأم يتيمة الأب

إذ قام المتهم بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها البالغة من العمر عاما.

وتم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة. لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه.

ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، كما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب.