شاهد .. أول ضحايا برنامج (رامز موفي ستار) مع الممثل رامز جلال يُواجه تهمة العنصرية والتنمر بعد هذه الصورة الصادمة ! (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

يبدو أن الفنان المصري، محمد أنور، هو أول ضحايا مواطنه الفنان رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الذي سيبدأ عرضه السبت . ونشر أنور عبر حسابه على “تويتر”، صورة من كواليس حلقته في برنامج جلال، “رامز موفي ستار”. محمد أنور أول ضحايا رامز جلال في رامز موفي ستار وسخر أنور من شكله في الصورة، معقباً: “هو أنا مالي شبه الفنانة جواهر كده ليه؟! منك لله يا رامز”. وهو الأمر الذي أثار استياء الناشطين الذين اتهموه بالعنصرية والتنمر على شكل الفنانة جواهر. وجاء في التعليقات: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف واوصف نفسك كما تشاء دون ذكر اسم”. “عنصرية وتنمر” وكتب مغرد: “تويت أهبل و عنصريه هبله و ممثل أهبل”. كما دافع ناشط عن جواهر، قائلا: “قطع لسانك ، جواهر برقبتك”. بينما قالت مغردة: “عيب عليك كده تنمر على واحدة ماعملتش لك حاجة مش خفة دم يعني”. “بهرج” ورد أنور على الهجوم والانتقادات قائلاً: “أنا بهرج مش قصدي حاجه بالعكس بحب جواهر جدا “. كما أضاف في تصريح خاص لصحيفة “صدى البلد” :” بس هو الفكرة عشان الشعر كيرلي. فكان الشبه قريب. وعلشان كنا لابسين باروكة ومخططين وشي فتحس اني شكلي قالب علي جواهر”.

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