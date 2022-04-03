شاهد .. الفنانة ليلى علوي في ورطة كبيرة .. إيقاف عرض مسلسلها ’’دنيا تانية‘‘ .. والسبب صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر الفنانة ليلى علوي في ورطة كبيرة .. إيقاف عرض مسلسلها ’’دنيا تانية‘‘ .. والسبب صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية الرمضاني بطولة ليلى علوي، بسبب مشهد عن زنا المحارم تضمنته الحلقة.

مشهد “زنا المحارم” يوقف عرض مسلسل “دنيا تانية” بحلقته الأولى



وقال المجلس في بيان له إن حلقة الملسل لم تحصل تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل. مؤكدا على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وجاء ذلك بحسب موقع “اليوم السابع” بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل. ولكن قناة “النهار” تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه.

كما أنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

وفي أول تعليق من صناع المسلسل على هذه الأزمة، فقد أصدروا بيانا أعلنوا فيه احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وجاء البيان الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية كالتالي: “يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمين عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع. والتي لا نختلف فيها بأي حال.”

وتابع البيان مبررا:”ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح. استناداً فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لم تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل. فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل. لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية.”

ومسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ومجدي كامل، وأشرف عبدالغفور.

بالإضافة إلى مي سليم، وفراس سعيد، ووفاء صادق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.