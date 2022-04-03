شاهد .. أتتذكرون سميرة حبيبة الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل الحاج متولي.. هكذا أصبح شكلها بعد 20 عاماً ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، ظهرت فيها على طبيعتها دون مساحيق تجميل، وبدت عشرينية رغم أنها تجاوزت سن الثامنة والثلاثين.
نورهان اشتهرت بالعديد من الأعمال الناجحة التي عُرضت في تسعينات القرن الفائت وبداية الألفية الثالثة، أبرزها: (سوق العصر، والعصيان كانت في مسلسل (عائلة الحاج متولي)، ولعبت دور سميرة التي يحبها نور الشريف، وابنه مصطفى شعبان.
مشاركتها الأهم كانت في مسلسل (عائلة الحاج متولي)، ولعبت دور سميرة التي يحبها نور الشريف، وابنه مصطفى شعبان.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل "بين السما والأرض" والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.
المسلسل بطولة النجوم: هاني سلامة، درة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.
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