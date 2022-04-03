شاهد .. رقم صادم وضخم للغاية.. لن تصدق كم بلغ أجر نجم (قيامة عثمان) مقابل كل حلقة من المسلسل !!

انت الان تتابع خبر رقم صادم وضخم للغاية.. لن تصدق كم بلغ أجر نجم (قيامة عثمان) مقابل كل حلقة من المسلسل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تمكن المسلسل التركي الشهير، قيامة عثمان، من تحقيق نجاح كبير، ونسب مشاهدات عالية جدا على مدار مواسمه، منذ بدايته في الموسم الأول باسم قيامة أرطغرل حيث تجاوزت نسب المشاهدات 600 مليون مشاهدة في عامه الأول فقط.

وأثبت مسلسل "قيامة عثمان" أو "المؤسس عثمان" نجاحا كبيرا من الحلقة الأولى التي حصدت نسب مشاهدة عالية وصلت إلى أربعة عشر مليون مشاهدة.

هذا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الدرامي قيامة عثمان أوصل النجم التركي بوراك أوزجفيت لأعتاب العالمية بدور عثمان وهو ابن أرطغرل أصغر أبنائه ومؤسس الدولة العثمانية.

ويعد بوراك أوزجيفيت من أعلى الممثلين أجر، حيث يتقاضى عن الحلقة الواحدة في مسلسل "المؤسس عثمان" نحو 210 آلاف ليرة أي ما يعادل 24874 دولارا أميركيا.

ويشار إلى أن هذا العمل التركي التاريخي حقق نجاحا باهرا وترجم إلى لغات عدة، ويقع بثه في 32 دولة حول العالم.