شاهد .. عندما سألوا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عن الفنان المفضل لديها فصدمت إجابتها الجميع .. لن تصدق ماذا قالت ؟

انت الان تتابع خبر عندما سألوا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عن الفنان المفضل لديها فصدمت إجابتها الجميع .. لن تصدق ماذا قالت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعد النجمة الراحلة فاتن حمامة من أيقونات السينما المصرية لما قدمته من أعمال يراها جمهورها علامات في تاريخ الفن المصري.

وتميزت فاتن حمامة بجانب موهبتها بذكائها الفني الشديد سواء في اختيار أعمالها أو الحفاظ على مكانتها الفنية على مدار السنوات الطويلة، وهو ما جعلها تحصد لقب "سيدة الشاشة العربية"، لتبقى رغم رحيلها حاضرة في الأذهان والقلوب.

ورغم أن سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة عملت مع عشرات النجوم ولم تعمل مع الزعيم عادل إمام إلا أنها عندما سئلت عن فنانها المفضل ردت قائلة على الفور: عادل إمام.

وقالت النجمة الراحلة أنا أحب عادل إمام انساناً وأحبه فنانا عظيماً فهو فنان جريء وقوي يخدم بلده من خلال فنه وشخصه فلا أحد ينسى الأفلام التي قدمها لمعالجة الارهاب والتطرف في عزة اشتعاله في مصر.